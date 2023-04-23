Відгуки про Interactive Brokers

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 30 тра, 2026 09:31
Вітаю. Ділюсь інфо, сьогодні ТрГо дав перекинути безплатно 840Євро. Може й більше можна, але показало нулі комісій на табло, то я не ризикував щось міняти і швидко перекинув
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The_Rebel
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Додано: Суб 30 тра, 2026 17:52
The_Rebel
мені на честь вихідного замість 4% світить 3.5%... тобто замість 4 євро я можу перекинути 100 євро за 3.5 євро. це фантастика
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DmitryZP
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Додано: Суб 13 чер, 2026 20:18
Трошки поофтоплю...
Ibkr -- це добре, але чи виправдано всі гроші заводити через нього?
Навіть якщо не думати про смішне обмеження на безкоштовне спадкування (всього 60тис!?), але чи не було би виправданим шукати й інших брокерів, зокрема і європейських, просто хоч від бажання мати запасні варіанти?
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Bobua
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Додано: Суб 13 чер, 2026 21:07
Bobua написав:
Трошки поофтоплю...
Ibkr -- це добре, але чи виправдано всі гроші заводити через нього?
Навіть якщо не думати про смішне обмеження на безкоштовне спадкування (всього 60тис!?), але чи не було би виправданим шукати й інших брокерів, зокрема і європейських, просто хоч від бажання мати запасні варіанти?
В правильному ключі мислите. Деверсифікація не тільки по самим активам, а й по юрисдикції депозитарію (фіксації права власності) - файно здорова думка.
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won
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Додано: Суб 13 чер, 2026 21:44
Панове, а як на рахунок Фрідом Фінанс? Я так розумію, зараз це 2-й за популярністю брокер для українців. І там ніби якось навіть через крипту дозволено перекидати. Я поки заліз по вуха в бетон, то в цьому році не планую відкривати ще щось до ІБ. Але в наступному буду розглядати саме ФФ. Бо я так зрозумів, що Фіделіті та іже з ними нам не світять
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The_Rebel
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Додано: Суб 13 чер, 2026 23:25
Bobua написав:
Трошки поофтоплю...
Ibkr -- це добре, але чи виправдано всі гроші заводити через нього?
Навіть якщо не думати про смішне обмеження на безкоштовне спадкування (всього 60тис!?), але чи не було би виправданим шукати й інших брокерів, зокрема і європейських, просто хоч від бажання мати запасні варіанти?
Як тільки знайдете - пишіть:)
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Faceless
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Додано: Нед 14 чер, 2026 08:42
Faceless написав:
Як тільки знайдете - пишіть:)
Гугл або гпт в принципі накидують норм варіанти. Головне - не якісь кіпрські офшорки, а нормальні країни. Можна в сторону британських, австралійських, швейцарських брокерів дивитись.
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won
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Додано: Нед 14 чер, 2026 08:46
won написав: Faceless написав:
Як тільки знайдете - пишіть:)
Гугл або гпт в принципі накидують норм варіанти. Головне - не якісь кіпрські офшорки, а нормальні країни. Можна в сторону британських, австралійських, швейцарських брокерів дивитись.
Накидати варіанти це 10% справи. Щоб там реально було зареєструватися, пройти верифікацію, і завести громші - оце треба заморочитись
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Faceless
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Додано: Нед 14 чер, 2026 09:30
Faceless написав:
won написав:Головне - не якісь кіпрські офшорки, а нормальні країни. Можна в сторону британських, австралійських, швейцарських брокерів дивитись.
Накидати варіанти це 10% справи. Щоб там реально було зареєструватися, пройти верифікацію, і завести громші - оце треба заморочитись
Запропоновані чатом варіанти диверсифікації працюють.
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won
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Додано: Нед 14 чер, 2026 09:39
won написав: Faceless написав:
won написав:Головне - не якісь кіпрські офшорки, а нормальні країни. Можна в сторону британських, австралійських, швейцарських брокерів дивитись.
Накидати варіанти це 10% справи. Щоб там реально було зареєструватися, пройти верифікацію, і завести громші - оце треба заморочитись
Запропоновані чатом варіанти диверсифікації працюють.
Ну ви особисто спробували? І пройшли ідентифікацію, всілякі скани документів, підтвердження резидентства, і перевірили, що пускає туди перекази?
Бо це чимало часу і зусиль треба, а то що накидає жoпаті то таке
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Faceless
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