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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Нед 14 чер, 2026 11:31
Shaman
Можна було б і Барабашова, але він у творчій відпустці до липня. Зйомки в проєкті «Я цураюсь свого тіла».
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Hotab
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Додано: Нед 14 чер, 2026 12:00
Для такого екшна потрібен спонсор. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва.
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Investor_K
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Додано: Нед 14 чер, 2026 12:00
Hotab написав:Shaman
Можна було б і Барабашова, але він у творчій відпустці до липня. Зйомки в проєкті «Я цураюсь свого тіла».
для Барабашова тоді потрібно щось на кшталт сумо... він як мішок для тренувань... але його пару раз з дохьо викинуть - й залишимося ми без Кабанчика. а йому ще показувати, що таке атака "свиньей"
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Shaman
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Додано: Нед 14 чер, 2026 12:02
Investor_K написав:
Для такого екшна потрібен спонсор
. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва.
він же є - Великий Інвестор Троєщини!!!
а як ви гадали - хочете Трампа запросити, а він лише до спонсорів їздить
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Shaman
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Додано: Нед 14 чер, 2026 12:09
Shaman написав: Investor_K написав:
Для такого екшна потрібен спонсор
. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва.
він же є - Великий Інвестор Троєщини!!!
а як ви гадали - хочете Трампа запросити, а він лише до спонсорів їздить
А Туркі аль Шайех Вас не влаштує?
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Investor_K
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Додано: Нед 14 чер, 2026 12:38
Investor_K написав: Shaman написав: Investor_K написав:
Для такого екшна потрібен спонсор
. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва.
він же є - Великий Інвестор Троєщини!!!
а як ви гадали - хочете Трампа запросити, а він лише до спонсорів їздить
А Туркі аль Шайех Вас не влаштує?
якщо ви запросите Туркі аль Шайех як інвестора - то честь вам та хвала
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Shaman
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Додано: Нед 14 чер, 2026 12:41
І не кажіть. За його 5-10 млн USD ми з хотабом би гарно побилися.
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Investor_K
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