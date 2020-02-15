RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Додаток "Дія" вже завантажили
понад 1,5 мільйона українців

Додаток "Дія" вже завантажили понад 1,5 мільйона українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:27

Додаток "Дія" вже завантажили понад 1,5 мільйона українців

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі ПриватБанку.

Дивися повний текст Додаток \"Дія\" вже завантажили понад 1,5 мільйона українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93609
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:27

скорее всего рейтинг накручен ботами.
Это видно по комментариям
mulder_vik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 05.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рівень довіри українців до уряду і прем'єра істотно...
R2 » П'ят 21 лют, 2020 11:15
2 30
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 11:41
vitaliy_berdinskikh
Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно... 1, 2
R2 » Суб 15 лют, 2020 08:57
18 5932
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 05:24
rjkz
"Київпастранс" підозрюють у розкраданні понад 200 мільйонів
R2 » Пон 17 лют, 2020 11:13
4 217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 18:37
milamila

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17532)
21.02.2020 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.