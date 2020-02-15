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Додаток "Дія" вже завантажили понад 1,5 мільйона українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:27
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі ПриватБанку.
Дивися повний текст Додаток \"Дія\" вже завантажили понад 1,5 мільйона українців
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:27
скорее всего рейтинг накручен ботами.
Это видно по комментариям
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mulder_vik
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