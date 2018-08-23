Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Дивися повний текст 83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:09
83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума
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Дивися повний текст 83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:10
Пенсионеров разделили на богатых, и бедных. Кто меньше работал ( менты,военные, прокуроры, судьи ...) - богатый.
Гончарука - у відставку!
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