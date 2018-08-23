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83% украинцев получают пенсию
ниже прожиточного минимума

83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:09

83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума

Пропонуємо до обговорення:
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Дивися повний текст 83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:10

Пенсионеров разделили на богатых, и бедных. Кто меньше работал ( менты,военные, прокуроры, судьи ...) - богатый.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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