Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Дивися повний текст 83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:09
83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 83% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:10
Пенсионеров разделили на богатых, и бедных. Кто меньше работал ( менты,военные, прокуроры, судьи ...) - богатый.
Гончарука - у відставку!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:21
с 01.07.2020 по 30.11.2020 2118 грн
Вот вам и официальная статистика. 83% до 2118 грн пенсия.
Мало того, они еще и вторую повесят.
Я не фанат там всяких библий, но когда то успел почитать.
Ветхий Завет. Второзаконие. Глава 20.
Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир; если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе; если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его, и когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча; только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой; так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих.
А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, [и Гергесеев,] как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим.
И этим все сказано. На уничтожение.
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