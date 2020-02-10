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Поїзд до Москви виявився
найприбутковішим в 2019

Поїзд до Москви виявився найприбутковішим в 2019
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:30

Поїзд до Москви виявився найприбутковішим в 2019

Пропонуємо до обговорення:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" констатує, що в 2019 році найприбутковішим поїздом міжнародного напрямку був "Київ - Москва" з показником прибутку 145,2 млн гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:30

Укрзалізниці до лампади пассажирскі перевезення. По ст. Жмеринка багато поЇздів проходять по окружній дорозі, не зупиняючись. Зробіть посадочну платформу на окружній і люди за 1хв з 4 направлень( Київ, Львів, Одесса, М-Подільск) зможуть зійти і вийти.
tvd4
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:24

Re: Поїзд до Москви виявився найприбутковішим в 2019

Те, що це фікція, видно із цифр. Яким чином 99% реалізованих квитків дають збиток у десятки та сотні
мільйонів? Брехня або статті, або УЗ.
Vladdy
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 11:35

Патриотичненько
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 15:45

  Вкладчик1234 написав:Патриотичненько

Главное ехать со скорбным, каменным лицом.
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ruvex
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