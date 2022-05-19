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Чи зможете зробити так, щоб
кредит не виявився для вас...

Чи зможете зробити так, щоб кредит не виявився для вас...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:17

Чи зможете зробити так, щоб кредит не виявився для вас...

Пропонуємо до обговорення:
Кожному з нас важливо бути особливо пильними при оформленні позик.

Дивися повний текст 🎃 Чи зможете зробити так, щоб кредит не виявився для вас справжнім жахом? (тест).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:17

Кто выше кинг-конга?
Почему кредитная история появится раньше,если кредит первый?
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:44

  AlexMotel написав:Кто выше кинг-конга?
Почему кредитная история появится раньше,если кредит первый?


Кто знает, что эти петушки называют кредитной историей :) Может быть факт запроса в бюро уже является кредитной историей :)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:06

Кредитна історія у вас може бути порожньою, а може бути один-декілька записів про кредитні ліміти на картках, запити банків де вам відкривались рахунки ітп. Я жодного разу не брав кредитів, але коли зробив запит в бюро кредитних історій (знайшов сервіс де це дозволяють зробити раз в рік безкоштовно) - побачив кілька записів із банків де маю відкриті рахунки, інформацію про "відкриту кредитну лінію" яка виявилась кредитним лімітом на одній із карток ну і дати коли банки шукали інформацію про мене :)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:25

Шановні читачі! На жаль, зараз маємо технічні проблеми з відображенням тестів на сторінках порталу. Однак, вже працюємо над розв'язанням цієї проблеми. Треба трошки почекати. Дякуємо за розуміння!
Модератор
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