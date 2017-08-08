|
|
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:22
Досрочное снятие депозита с отсутствием возможности досрочно
Здравствуйте. На депозите в Моно есть небольшая сумма, которая сейчас необходима из-за непредвиденных трат. Есть ли теоретические шансы на то, что банк разрешит досрочно снять сумму вклада? Я слышал как-то, есть исключения, а в интернете статьи нескольких лет давности вижу, а вот актуальной информации нет. Писать сразу в банк смысла нет, так как меня культурно отправят подальше. И формально будут правы.
|