Компанія Peugeot знову зайшла в сегмент пікапів-однотонніков з новою моделлю Landtrek, розробленої спільними зусиллями з китайським партнером марки.
Дивися повний текст Peugeot презентував новий пікап (фото).
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:16
Peugeot презентував новий пікап (фото)
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Дивися повний текст Peugeot презентував новий пікап (фото).
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:16
Полуторка, но хорошего качества.
Интересно, сколько штук может купить украинский селянин для хозяйства?
Додано: Суб 22 лют, 2020 17:58
Ни одной. Машина создана для развивающихся рынков Африки и Южной Америки. В Европе, России и Северной Америке продажи не планируются.
Украинские фермеры хотят, но не могут, а североамериканские могут, но не хотят.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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