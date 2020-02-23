Про це УНН повідомили у Київському міському центрі зайнятості у відповідь на запит.
Дивися повний текст Кому в Києві складно знайти роботу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 лют, 2020 16:03
Кому в Києві складно знайти роботу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому в Києві складно знайти роботу.
Додано: Нед 23 лют, 2020 16:03
очень тяжело найти работу в Киеве лодырям. Киев сосредоточение капиталла если человек безработный это проблемный индивид. Если главный бухгалтер ищет работу это вор которого выгнали. И т.д.
Додано: Нед 23 лют, 2020 18:39
alekc_sizov якщо Ви роботодавець (що навряд), то співчуваю вашим робітникам
Додано: Нед 23 лют, 2020 21:33
Всі хочуть сидіти в офісі під кондиціонером і керувати. А працювати - дурних немає.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Нед 23 лют, 2020 22:44
В Украине все умные, поэтому безработные.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:21
Тысяча процентов! Я не из Киева, а из Днепра, но тут ситуация аналогичная, не работает либо ленивый, либо проблемный. Без вариантов.
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:06
Да все просто: если специалист уровня директора или главбуха ищет работу, то уж точно не через службу занятости. А вот посидеть несколько месяцев на пособии - милое дело. Подходящих вакансий СЗ все равно ведь не предложит.
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:13
Re: Кому в Києві складно знайти роботу
Глупая статья вообще - в ней ничего не сказано на какую зарплату найти работу...
То есть найти работу на 5т грн за полный день наверное легко - вон все столбы увешаны объявлениями - и что, кому-то странно откуда же тогда берутся люди на бирже за 4т грн пособия???
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
Додано: Пон 24 лют, 2020 14:03
Я знаю людей которые так делали, по их мнению они так частично возвращали выплаченные на всяких дармоедов налоги. И да, как по мне, логика в этом есть.
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:49
Учитывая сколько у нас людей с высшим образованием - то работать у нас не хотят, а хотят все руководить.
|