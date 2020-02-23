Кому в Києві складно знайти роботу

Додано: Пон 24 лют, 2020 13:13

Глупая статья вообще - в ней ничего не сказано на какую зарплату найти работу...



То есть найти работу на 5т грн за полный день наверное легко - вон все столбы увешаны объявлениями - и что, кому-то странно откуда же тогда берутся люди на бирже за 4т грн пособия???

Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!