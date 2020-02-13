Ставки по гривневих банківських кредитах не повинні перевищувати 10%.
Дивися повний текст Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати наркотиками або зброєю – Гончарук.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:05
Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати наркотиками або зброєю – Гончарук.
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:12
Хотят опять надуть строительный пузырь.
В 2008-м как раз перед обвалом гривны тоже стройку надували.
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