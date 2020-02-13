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Щоб платити в Україні
іпотеку, треба торгувати...

Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:05

Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати...

Пропонуємо до обговорення:
Ставки по гривневих банківських кредитах не повинні перевищувати 10%.

Дивися повний текст Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати наркотиками або зброєю – Гончарук.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:12

Хотят опять надуть строительный пузырь.
В 2008-м как раз перед обвалом гривны тоже стройку надували.
p_a_l
 
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