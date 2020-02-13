Ставки по гривневих банківських кредитах не повинні перевищувати 10%.
Дивися повний текст Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати наркотиками або зброєю – Гончарук.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:05
Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати наркотиками або зброєю – Гончарук.
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:05
Судя по всему Гончарук хорошо понимает в прибылях торговли оружием и наркотой. Специалист с большой буквы.
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:12
Хотят опять надуть строительный пузырь.
В 2008-м как раз перед обвалом гривны тоже стройку надували.
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:30
Такое впечетление, что Гончарук деградирует в Гройсмана.
Гончарука - у відставку!
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:45
Не знаю как в Украине но в Харькове строительный бум.В 90% случаев перекупы.Но есть одна проблема.1.Люди валят массово .2.Качество жилья на очень низком уровне.Особо никто не торопиться затариться ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМИ новостройками.
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:47
“Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, тому що дуже високий. Тобто не знаю, наркотиками треба, мабуть, чи зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку”, – заявив Гончарук. Тому ми подали до ВР законопроект про легалізацію торгівлі зброєю та наркотиками. ))))))))))))
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:20
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:37
Ну или быть IT-шником и продавать оружие и наркотики (поушены и бустеры) в MMO. Люди там иногда по 5000$ в месяц сливают, казино это фигня по сравнению с этим. В Южной Корее только недавно отменили ограничение на донат для взрослых (хотя ограничение на донат для детей оставили).
Так что идите в IT и на годовую зарплату вы сможете купить трехкомнатную квартиру без всякой ибатеки.
PS
А кто вообще из вас играет в MMO?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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