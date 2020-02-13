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Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:54
Чтобы платить в Украине ипотеку, нужно торговать наркотиками или оружием – Гончарук.
Страна дилеров и торговцев оружием - Гончарук
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