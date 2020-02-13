|
|
|
Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 19:23
sm0973184499 написав:
Платити кредит і не мати гарантії отримати своє житло, зараз 200 000 інвесторів житла не отримали свої квартири, які на 100% оплатили, багато з них виплачують кредити і знімають квартири.
Насколько я знаю, ипотеку на непостроенную квартиру не дают, т.к. это инвестиция, а не покупка квартиры которой нет. Сейчас что-то изменилось?
-
Gln_Vlrn
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 08.01.19
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|