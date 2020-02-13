RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Щоб платити в Україні
іпотеку, треба торгувати...

Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:23

  sm0973184499 написав:Платити кредит і не мати гарантії отримати своє житло, зараз 200 000 інвесторів житла не отримали свої квартири, які на 100% оплатили, багато з них виплачують кредити і знімають квартири.


Насколько я знаю, ипотеку на непостроенную квартиру не дают, т.к. это инвестиция, а не покупка квартиры которой нет. Сейчас что-то изменилось?
Gln_Vlrn
 
Повідомлень: 54
З нами з: 08.01.19
Подякував: 128 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], svmaz і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запускають платформу "Дія.Бізнес"
R2 » Пон 24 лют, 2020 13:33
0 31
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 13:33
R2
Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у... 1, 2
R2 » П'ят 21 лют, 2020 11:59
13 1159
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 10:15
Gastarbaiter
В Україні планується зниження ціни на газ і теплоенергію... 1, 2
R2 » Чет 13 лют, 2020 10:52
13 934
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 00:48
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.