RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Слуги народу" пропонують
ввести прогресивну шкалу для...

"Слуги народу" пропонують ввести прогресивну шкалу для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:44

Давайте враховувати сімейний стан дохід сім'ї в цілому. А то якщо в сім'ї двоє працюють і отримують по 10тис грн. і у них 1 дитина, або в сімї 1 працює з ЗП 15 тисяч та має 3є дітей це зовсім різні доходи.
vstasiuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 08.02.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:58

  vstasiuk написав:Давайте враховувати сімейний стан дохід сім'ї в цілому. А то якщо в сім'ї двоє працюють і отримують по 10тис грн. і у них 1 дитина, або в сімї 1 працює з ЗП 15 тисяч та має 3є дітей це зовсім різні доходи.

Если есть 3-е детей, а зп всего 15 тысяч, значит нужно искать либо еще одну работу, либо более высокооплачиваемую работу.
vetka
 
Повідомлень: 6129
З нами з: 04.03.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:06

  vetka написав:
  vstasiuk написав:Давайте враховувати сімейний стан дохід сім'ї в цілому. А то якщо в сім'ї двоє працюють і отримують по 10тис грн. і у них 1 дитина, або в сімї 1 працює з ЗП 15 тисяч та має 3є дітей це зовсім різні доходи.

Если есть 3-е детей, а зп всего 15 тысяч, значит нужно искать либо еще одну работу, либо более высокооплачиваемую работу.

На самом деле еще после второго стоило бы задуматься: "а нужно ли?"
_hunter
 
Повідомлень: 1683
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:09

  _hunter написав:
  vetka написав:
  vstasiuk написав:Давайте враховувати сімейний стан дохід сім'ї в цілому. А то якщо в сім'ї двоє працюють і отримують по 10тис грн. і у них 1 дитина, або в сімї 1 працює з ЗП 15 тисяч та має 3є дітей це зовсім різні доходи.

Если есть 3-е детей, а зп всего 15 тысяч, значит нужно искать либо еще одну работу, либо более высокооплачиваемую работу.

На самом деле еще после второго стоило бы задуматься: "а нужно ли?"

И это тоже )))
vetka
 
Повідомлень: 6129
З нами з: 04.03.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:33

  vetka написав:
  vstasiuk написав:Давайте враховувати сімейний стан дохід сім'ї в цілому. А то якщо в сім'ї двоє працюють і отримують по 10тис грн. і у них 1 дитина, або в сімї 1 працює з ЗП 15 тисяч та має 3є дітей це зовсім різні доходи.

Если есть 3-е детей, а зп всего 15 тысяч, значит нужно искать либо еще одну работу, либо более высокооплачиваемую работу.

либо контрацептивами пользоваться :D
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 938
З нами з: 30.03.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:34

все ж більш адекватна схема, ніж 18, 36, 54%%
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 938
З нами з: 30.03.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:36

  Ромасик написав:
  vetka написав:
  vstasiuk написав:Давайте враховувати сімейний стан дохід сім'ї в цілому. А то якщо в сім'ї двоє працюють і отримують по 10тис грн. і у них 1 дитина, або в сімї 1 працює з ЗП 15 тисяч та має 3є дітей це зовсім різні доходи.

Если есть 3-е детей, а зп всего 15 тысяч, значит нужно искать либо еще одну работу, либо более высокооплачиваемую работу.

либо контрацептивами пользоваться :D

Ну это на будущее ))))
vetka
 
Повідомлень: 6129
З нами з: 04.03.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:40

  dnnikolay74 написав:О, нормас! А депутат Парламента покажет свой доход от закулисной оплаты "правильного" голосования? А то что получается: депутат взятку положит на депозит и налогов платить не будет (хотят отменить налогообложение депозитов). А тот, кто трудом заработал немалые деньги и честно их показал - должен платить увеличенный налог...


Отменить налог на депозит-это шаг в правильном направлении, а вот рассуждение о том что депутат положит взятку на депозит и якобы легализует доход это неправильно, у нас куча всяких антикоррупционных органов наплодили, они должны делать свою работу и спрашивать с политиков и чинуш, откуда деньги на депозите, а не почему не платятся налоги с процентов по депозитам, государство и его атикоррупционные органы должны работать, вор и взяточник должны сидеть в тюрьме, а не заплатил налоги или дал в свою очередь взятку антикоррупционерам и спи спокойно.

Я давно предлагал отменить налогообложение процентов по депозитам, так как это несправедливо, проценты по ОВГЗ не облагаются налогом, дивиденды облагаются налогом всего по ставке 5 %, так меня тут порохоботы заклевывали, мол дивиденды вообще не должны облагаться, мол предприятие уже заплатило налог на прибыль и якобы налог на дивидинды снижает инвест привлекательность страны, и ни кто мне не пояснил, в чем разница от налога на прибыль, физлица когда зарабатывали свой депозит уже заплатили НДФЛ, в чем разница с налогом на прибыль, и дивиденды и проценты пассивный доход, почему одни тогда платят 5 %, по процентам от ОГВЗ вообще ничего не платят, а проценты по депозитам облагаются по ставке 18 %, разве этот налог на проценты не влияет тоже на кредитование и экономику страны, через желание людей вкладывать деньги на депозиты в банках, налог так же уменьшает доход людей от процентов и их желание вкладывать сбережения на депозиты, а следовательно снижает объем кредитных ресурсы банка которые он может выдать в экономику страны, кроме того не обязательно что бы у предприятия была прибыль для выплаты дивидендов, набрали кредитов под бизнес план/проект, выпустили облигации, получили деньги как предоплату в том числе и по гос. заказам, фактически еще ничего не сделали, но деньги есть на счетах, надо их обналичить за дешево, выплатили дивиденды, заплатили 5 % налога, а потом денег уже нет, ничего не делают и доводят предприятие до банкротства, в таком случае 5 % налога на дивы очень дешевый способ легализовать бабло.
Михалыч
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 01.03.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Tabak і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 18 лют, 2020 13:58
37 2013
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 14:38
onore_de_balzak
Автомобілі на тротуарах: як читачі Finance.ua пропонують...
R2 » Чет 20 лют, 2020 15:42
5 298
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 15:31
Igorten
Відповідальність за їзду тротуарами пропонують посилити... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 19 лют, 2020 10:09
35 1777
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 16:44
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17581)
25.02.2020 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.