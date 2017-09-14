Такое впечатление что песикот смирился\готовится\с не нетерпением ждет(?) полной оккупации Украины путинским режимом Все попытки дипломатического урегулирования им отметаются, сам признает что у потив путина нет козырей ни военных, ни экономических Считает что даже форумчане с ЗУ настолько запуганы перспективой полной оккупации что боятся критиковать путина. И чем хуже положение Украины, тем бодрее выступает этот персонаж
Читав в новинах, хочуть в дитсадках та школах обладнати спеціальні кімнати, як раніше були "лєнінскіє комнати". Будуть присвячені котам-блокаднікам. Почесна варта, значки малюкам з аватаром одного відомого форумчанина, чучєла собак та котів у красному кутку і т.і. Вчитеся всі, як треба себе продати: не воював, але був у блокаді. Хоч не розстріляли, як отого дєдушку з анекдоту...
он не боялся говорить что путин во всем виноват
Американец: - У нас свободная страна. Я могу выйти на площадь перед Белым домом и крикнуть "Рейган дурак". И мне за это ничего не будет. Совок: - Ну и что ? Я тоже могу выйти на Красную площадь и крикнуть "Рейган дурак". И мне тоже за это ничего не будет!
Shaman написав:але насправді найбільша категорія - це таки ухилянти. які не мають підстав для бронювання або відстрочки, але дуже не хочуть потрапити в ВСУ. жарти про партію ухилянтів не зовсім жарти. але оце волає насправді відносно невеличка їх частина, яка розганяє будь-який випадок бусифікації чи насилля, так, наче це відбувається повсюди. хоча це лише якийсь відсоток від загальних випадків мобілізації. ті ІПСО, що за гроші, це зрозуміло. а от місцеві дурники - невже дійсно так лячно? що зі страху готові на будь-що?..
що, аргументи будуть? чи зараз почнуться особисті накиди?
В рабовласницькому устрої найбільша проблема - це таки раби. Відносно невелика(в Римі рабів було по-моєму менше 1/3) частина суспільства чомусь не хочуть жити по закону і підкорятись своїм господарям, хоча господарі дають їм їжу і кров. Пропоную ввести жорсткі міри проти рабів у разі їх непокори, хоча методи насилля "це лише якийсь відсоток від загальних випадків" рабоволодіння, а "от місцеві дурники" розганяють тему насилля над рабами надмірно.
Насправді до рабів в Древньому Римі відносились ще добре, їх кормили, за вбивство чи побиття раба господар навіть міг присісти, а старим рабам (наприклад яким виповнилось 60 років) часто давали свободу (бо утримання такого раба було нераціонально). Як іронічно....
Shaman написав:щодо мобілізації - ця тема є найулюбленіша для накидів для місцевих ІПСОшників та зрадофілів. тема дійсна болюча та складна. але місцеві зрадофіли воліють не помічати, що мета цієї кампанії - максимальна дискредитація мобілізації, її зрив, й як наслідок - програш Раші на тих чи інших умовах.
А ви це написали з окопа чі бліндажу чи з дивану глибокого тилу Закарпаття?
Ви коли ставите подібні питання, зразу повідомляйте звідки пишете самі З пожежі з брандспойтом в руках (бо в трудовій є запис «пожежний») , чи з військового заводу (на гроші платників податків отримував освіту робітника на завод). Як казав дід Детройт «про себе, давай про себе « 😅
Hotab написав:BIGor А вони жили до 60? Чи це як «віслюк і морквинка»?
Звичайно жили. Низька середня тривалість життя - це наслідок надмірної смертності в ранньому віці. А люди без проблем доживали до 60-80 років. Хоча пенсії не було, напевно потрібно було в 80 працювати, якщо не багатий.