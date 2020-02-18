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Михалыч написав:получили деньги как предоплату в том числе и по гос. заказам, фактически еще ничего не сделали, но деньги есть на счетах, надо их обналичить за дешево, выплатили дивиденды, заплатили 5 % налога, а потом денег уже нет, ничего не делают и доводят предприятие до банкротства, в таком случае 5 % налога на дивы очень дешевый способ легализовать бабло
Это не дешевый способ легализовать бабло - это по сути преступление. Дивиденды начислять с долгов... С таким же успехом можно кинуть на обнал и еще получить ндс входящий, или получить финансовую позыку под ничтожный процент на 30 лет. И т.д. и т.п. - куча вариантов, но слово "легализовать" тут лишнее.
Михалыч написав:Содержание статьи не соответствует заглавию мне вот интересно, когда финанс.юа наймет наконец грамотного редактора который будет отличать налогообложение доходов физ. лиц, от налога на прибыль
По єтой логике, для тех, кто работает: "лопатой" - за чем работать больше, всё равно отберут. "Должности" - за чем работать, когда можно взять "Гос служба" - за чем служить честно, когда всё равно отберут? И кинут?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.