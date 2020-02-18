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"Слуги народу" пропонують ввести прогресивну шкалу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:04
Совершенно другого ждал от "Слуг". "Каждому по потребности, от каждого по способности" - гиблая стратегия. После кратковременного спокойствия, разочарование в управляющем органе нашей страны снова возвращается.
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Secret
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Додано: Вів 25 лют, 2020 21:04
Дааа чем больше в лес тем больше дров в цырк не надо ходить он к нам приехал.
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vadimuran3
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Додано: Сер 26 лют, 2020 05:17
Ромасик написав:
все ж більш адекватна схема, ніж 18, 36, 54%%
Это смотря с чьей точки зрения. Есть мнение что обе неадекватные. Ради интереса пересчитал что со шкалой в статье я бы платил на 5% больше налогов в Украине чем в США федеральный и налог штата вместе взятые.
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Dear_Sir
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