RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
IKEA відкриє перший
магазин в Україні

IKEA відкриє перший магазин в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:44

IKEA відкриє перший магазин в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Перший магазин шведського рітейлера IKEA в Україні відкриють в серпні 2020 року.

Дивися повний текст IKEA відкриє перший магазин в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93671
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:45

Давно пора придушить зажравшийся Эпицентр.
Shall
 
Повідомлень: 141
З нами з: 21.06.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:49

Re: IKEA відкриє перший магазин в Україні

На моей памяти это уже четвёртый первый магазин Икеа, который будут открывать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15358
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3963 раз.
Подякували: 6106 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:54

Чому в Росії в кожному великому місті є магазини Ikea, а в нас не можуть ніяк побудувати?
spencermathew347
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:20

Да, странноватая компания. Юск уже лет десять нормально работает в Украине и нормально зарабатывает. Плюс огромная туча неофициальных представителей которые возят товары из европейских магазинов IKEA.
Напомнило историю с KFC. Пока они "изучали" украинский рынок-Мак более десяти лет монопольно на нём работал. А Мак на Киевском вокзале занимал первое место в мире по посещаемости.
DONALD
 
Повідомлень: 93
З нами з: 23.06.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:37

Re: IKEA відкриє перший магазин в Україні

А може це тому :
Перші плани про вихід шведського гіганта на український ринок були озвучені ще в 2005 році. Компанія тоді збиралася побудувати під Києвом торгово-розважальний центр. Для побудови ТРЦ потрібно було пожертвувати 70 гектарів лісу, розташованого неподалік від автомагістралі Київ-Бориспіль.
В 2007 году Киевская городская администрация отказалась выделять IKEA участок в 55 га под строительство торгового центра. Киевская власть тогда предложила шведам землю на территории Киевского танково-ремонтного завода в Дарницком районе, но они отказались...
Puente
 
Повідомлень: 2570
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:37

  DONALD написав:Да, странноватая компания. Юск уже лет десять нормально работает в Украине и нормально зарабатывает. Плюс огромная туча неофициальных представителей которые возят товары из европейских магазинов IKEA.
Напомнило историю с KFC. Пока они "изучали" украинский рынок-Мак более десяти лет монопольно на нём работал. А Мак на Киевском вокзале занимал первое место в мире по посещаемости.

Чего тут странного ? Для того чтоб войти на какой-то рынок должно быть утверждение в том числе и лигал департаментом. А этом политика фирм очень отличается. Например, политика Мака, открыть везде, пусть даже в убыток, след они могут делать все по закону, в крайнем случае нанимая компании решал, не напрягаясь прибылью. У кого-то согласно полисы решалы запрещены, кому-то надо понимать, что будет прибыль. Кто-то если прибыль предполагаемая прибыль больше какой-то, на что-то можно закрыть глаза. После открытия магазина наверняка выяснится, что цены выше чем привести из Польши.
Ну и посещаемость, не значит прибыль. Например, квартал красных фонарей в Амстердаме мега популярное место, но проблема в том что люди в основном там не оставляют деньги, а приходят просто посмотреть.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1804
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Tabak і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які автомобілі в Україні коштують значно дешевше, ніж у... 1, 2
R2 » П'ят 21 лют, 2020 11:59
14 1238
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 09:28
jeugen
Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати... 1, 2, 3
R2 » Пон 24 лют, 2020 11:05
20 1612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 19:23
Gln_Vlrn
В Україні запускають платформу "Дія.Бізнес"
R2 » Пон 24 лют, 2020 13:33
0 59
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 13:33
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17581)
25.02.2020 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.