Перший магазин шведського рітейлера IKEA в Україні відкриють в серпні 2020 року.
Дивися повний текст IKEA відкриє перший магазин в Україні.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:44
IKEA відкриє перший магазин в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IKEA відкриє перший магазин в Україні.
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:49
Re: IKEA відкриє перший магазин в Україні
На моей памяти это уже четвёртый первый магазин Икеа, который будут открывать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:54
Чому в Росії в кожному великому місті є магазини Ikea, а в нас не можуть ніяк побудувати?
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:20
Да, странноватая компания. Юск уже лет десять нормально работает в Украине и нормально зарабатывает. Плюс огромная туча неофициальных представителей которые возят товары из европейских магазинов IKEA.
Напомнило историю с KFC. Пока они "изучали" украинский рынок-Мак более десяти лет монопольно на нём работал. А Мак на Киевском вокзале занимал первое место в мире по посещаемости.
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:37
Re: IKEA відкриє перший магазин в Україні
А може це тому :
Перші плани про вихід шведського гіганта на український ринок були озвучені ще в 2005 році. Компанія тоді збиралася побудувати під Києвом торгово-розважальний центр. Для побудови ТРЦ потрібно було пожертвувати 70 гектарів лісу, розташованого неподалік від автомагістралі Київ-Бориспіль.
В 2007 году Киевская городская администрация отказалась выделять IKEA участок в 55 га под строительство торгового центра. Киевская власть тогда предложила шведам землю на территории Киевского танково-ремонтного завода в Дарницком районе, но они отказались...
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:37
Чего тут странного ? Для того чтоб войти на какой-то рынок должно быть утверждение в том числе и лигал департаментом. А этом политика фирм очень отличается. Например, политика Мака, открыть везде, пусть даже в убыток, след они могут делать все по закону, в крайнем случае нанимая компании решал, не напрягаясь прибылью. У кого-то согласно полисы решалы запрещены, кому-то надо понимать, что будет прибыль. Кто-то если прибыль предполагаемая прибыль больше какой-то, на что-то можно закрыть глаза. После открытия магазина наверняка выяснится, что цены выше чем привести из Польши.
Ну и посещаемость, не значит прибыль. Например, квартал красных фонарей в Амстердаме мега популярное место, но проблема в том что люди в основном там не оставляют деньги, а приходят просто посмотреть.
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