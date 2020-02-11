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СЕТАМ виставив на продаж
вживані авто від 5 тис. грн

СЕТАМ виставив на продаж вживані авто від 5 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:49

СЕТАМ виставив на продаж вживані авто від 5 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
На електронні торги виставлено п'ять авто. Ціни стартують від 5 092 грн.

Дивися повний текст СЕТАМ виставив на продаж вживані авто від 5 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:49

Дрова вижу. а автомобилей - нет
alexander_khirhyalan
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