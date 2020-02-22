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Поляки стали багатшими за
португальців, українці...

Поляки стали багатшими за португальців, українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:44

Поляки стали багатшими за португальців, українці...

Пропонуємо до обговорення:
Польща за рівнем доходу на душу населення в минулому році випередила ще одну країну Західної Європи - Португалію.

Дивися повний текст Поляки стали багатшими за португальців, українці обігнали марокканців - МВФ.
R2
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И этим все сказано...И как эта тотально корупираваная страна ещё не умерла ... и смотрите Россия и Белоруссия давно нас обогнали ...
vitaly888usa
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:40

Re: Поляки стали багатшими за португальців, українці...

Если достижением считать, что ВВП становится большим в связи с массовым выездом населения, то момент архи спорен.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:51

Такую страну разворовали.
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