Польща за рівнем доходу на душу населення в минулому році випередила ще одну країну Західної Європи - Португалію.
Дивися повний текст Поляки стали багатшими за португальців, українці обігнали марокканців - МВФ.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 19:44
Поляки стали багатшими за португальців, українці...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поляки стали багатшими за португальців, українці обігнали марокканців - МВФ.
Додано: Вів 25 лют, 2020 19:44
И этим все сказано...И как эта тотально корупираваная страна ещё не умерла ... и смотрите Россия и Белоруссия давно нас обогнали ...
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:40
Re: Поляки стали багатшими за португальців, українці...
Если достижением считать, что ВВП становится большим в связи с массовым выездом населения, то момент архи спорен.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 00:20
Между понятиями - обогнали и - опережают, есть большая разница, потому что мы не знаем, где располагалось то Марокко в прошлом периоде.
Польша $34 тыс.
Украина $9,7 тыс.
Это в конце добавили так, чтоб чисто поржать с уровня тех, кто подобную чухню вкладывает в голову президенту
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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