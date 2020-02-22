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Поляки стали багатшими за
португальців, українці...

Поляки стали багатшими за португальців, українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:12

  Yura_Gag написав:Дак, за все эти "Большие уровни дохода" надо работать больше. На пенсию выходить позже.
Как бы ничего в этом хорошего нет.
Как бы вот я по себе сужу. Я предпочел бы жить со "средним уровнем дохода" чем пуп надрывать. Вспоминаю беззаботную советскую юность. :)

По-вашему, в странах, где доход в 4 раза выше, люди работают в 4 раза больше? 32 часа в сутки?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:44

Gastarbaiter
видели недавно вакансию, за работу где-то на заводе платят около 20 тыс. гривен, при этом рабочих часов в месяц около 260. Вопрос: зачем ехать куда-то платить за жилье втридорога, если с такой нагрузкой можно и в Украине столько заработать на заводе?
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:44

  Gastarbaiter написав:
  Yura_Gag написав:Дак, за все эти "Большие уровни дохода" надо работать больше. На пенсию выходить позже.
Как бы ничего в этом хорошего нет.
Как бы вот я по себе сужу. Я предпочел бы жить со "средним уровнем дохода" чем пуп надрывать. Вспоминаю беззаботную советскую юность. :)

По-вашему, в странах, где доход в 4 раза выше, люди работают в 4 раза больше? 32 часа в сутки?

Нет там люди благодаря прямым рукам за то же время выпускают "мерседес" а не "жигули" :mrgreen:
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