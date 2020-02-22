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Поляки стали багатшими за
португальців, українці...

Поляки стали багатшими за португальців, українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:12

  Yura_Gag написав:Дак, за все эти "Большие уровни дохода" надо работать больше. На пенсию выходить позже.
Как бы ничего в этом хорошего нет.
Как бы вот я по себе сужу. Я предпочел бы жить со "средним уровнем дохода" чем пуп надрывать. Вспоминаю беззаботную советскую юность. :)

По-вашему, в странах, где доход в 4 раза выше, люди работают в 4 раза больше? 32 часа в сутки?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:44

Gastarbaiter
видели недавно вакансию, за работу где-то на заводе платят около 20 тыс. гривен, при этом рабочих часов в месяц около 260. Вопрос: зачем ехать куда-то платить за жилье втридорога, если с такой нагрузкой можно и в Украине столько заработать на заводе?
coin24_com_ua
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:44

  Gastarbaiter написав:
  Yura_Gag написав:Дак, за все эти "Большие уровни дохода" надо работать больше. На пенсию выходить позже.
Как бы ничего в этом хорошего нет.
Как бы вот я по себе сужу. Я предпочел бы жить со "средним уровнем дохода" чем пуп надрывать. Вспоминаю беззаботную советскую юность. :)

По-вашему, в странах, где доход в 4 раза выше, люди работают в 4 раза больше? 32 часа в сутки?

Нет там люди благодаря прямым рукам за то же время выпускают "мерседес" а не "жигули" :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:04

  coin24_com_ua написав:Gastarbaiter
видели недавно вакансию, за работу где-то на заводе платят около 20 тыс. гривен, при этом рабочих часов в месяц около 260. Вопрос: зачем ехать куда-то платить за жилье втридорога, если с такой нагрузкой можно и в Украине столько заработать на заводе?

Понятия не имею. Разве что с прицелом на ПМЖ.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:27

  Gastarbaiter написав:
  coin24_com_ua написав:Gastarbaiter
видели недавно вакансию, за работу где-то на заводе платят около 20 тыс. гривен, при этом рабочих часов в месяц около 260. Вопрос: зачем ехать куда-то платить за жилье втридорога, если с такой нагрузкой можно и в Украине столько заработать на заводе?

Понятия не имею. Разве что с прицелом на ПМЖ.

Потому что людей задолбала неопределенность во всем. А если исключительно по Крузовски определять все самостоятельно, то в другой стране или на острове все станет гораздо проще.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:00

  Puente написав:Ну от просто подивіться на ці країни - Португалія , Греція - що у них є і як вони живуть . Як на мене - нічого там особливого немає - так що ВВП в 3 рази вище нашого - чиста бухгалтерія, статистика і перерозподіл грошей . Багатше живуть , ніж ми ? Ага - якраз ... Статистично . Борги , імпорт переважає експорт більше ніж на 10 % . Ну і так далі . Просто прийняли в ЄС - от і живуть собі - набагато краще , ніж було до того . Якби наш бізнес вкладав гроші у виробництво у нас - ми теж ще невідомо як жили . А так - суцільні мінуси в загальному і плюси для декого .


А вы там когда были в последний раз???)))
Я вот, находясь на одном из небольших греческих островов, в городке с территорией чуть больше нашей Кирилловки (Азовское море) увидел существенную разницу в уровне инфраструктуры и качестве жизни по сравнению с Украиной. Там один туристический сектор приносит стране денег больше чем сельское хозяйство Украине.
А друг, вернувшийся из Португалии, так и вообще восторгается. Говорит, что цены там на уровне Польши, инфраструктура на высоте, а население, ну совсем не выглядит зубожилым)))
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:43

Re: Поляки стали багатшими за португальців, українці...

  Puente написав:Ну от просто подивіться на ці країни - Португалія , Греція

Если просто - заходим в любой магазин - полно греческого масла, оливок. При желании модно найти сыры, колбасы, соусов, сладостей и т.д. Какие наши товары можно встретить на прилавках европейских городов за исключением Польши ? Я встречал только, бутылку Нимирова, разлитую не факт что в Украине по цене норм вискаря :D
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:57

ssnet рошен, оболонь полно :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:00

  omb написав:ssnet рошен, оболонь полно :)

И в каких локациях полно ? Оболонь даже у нас пьет непонятно кто :D
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:02

ssnet оболонь, которая идет на экспорт, она дороже и лучше, чем то, что идет на внутренний рынок
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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