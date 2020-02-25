RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд хоче доплачувати по 500
грн на місяць за більш...

Уряд хоче доплачувати по 500 грн на місяць за більш...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:50

Уряд хоче доплачувати по 500 грн на місяць за більш...

Пропонуємо до обговорення:
Це дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам.

Дивися повний текст Уряд хоче доплачувати по 500 грн на місяць за більш пізній вихід на пенсію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93699
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:50

В статті мається на увазі, що до пенсії працюючого пенсіонера додаватиметься по 500грн? Чи до з/п людини, яка мала б отримувати пенсію за віком?
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 920
З нами з: 08.08.18
Подякував: 43 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BaraK і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не... 1, 2
R2 » Вів 25 лют, 2020 17:17
18 530
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 18:09
Kudrjavuy
Уряд планує встановити зарядки для електромобілів на...
R2 » Сер 26 лют, 2020 16:53
1 29
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 16:54
jeugen
Уряд планує реформувати екоподатки в Україні
R2 » Сер 26 лют, 2020 06:12
1 76
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 06:12
zucharaUA

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (916)
26.02.2020 18:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.