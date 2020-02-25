Це дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам.
Дивися повний текст Уряд хоче доплачувати по 500 грн на місяць за більш пізній вихід на пенсію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:50
Уряд хоче доплачувати по 500 грн на місяць за більш...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд хоче доплачувати по 500 грн на місяць за більш пізній вихід на пенсію.
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:50
В статті мається на увазі, що до пенсії працюючого пенсіонера додаватиметься по 500грн? Чи до з/п людини, яка мала б отримувати пенсію за віком?
Додано: Сер 26 лют, 2020 22:16
не вірно ! пропонується замінити мінімальну пенсію на 500 грн
ну я так зрозумів . А якщо насправі то я не знаю хто і як пише такі новини і хто пише такий маразм Уряд чи файненс юа ...
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
|