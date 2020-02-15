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Перехід на кіловати і суми в платіжках за газ: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:02
Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно Finance.ua писав про пропозицію перевести облік газу з кубометрів у кіловати.
Дивися повний текст Перехід на кіловати і суми в платіжках за газ: що думають читачі Finance.ua
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