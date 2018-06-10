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1 копейка 2001 года. В дате п'ять цифр
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Чет 27 лют, 2020 04:08
Перед датой можно разглядеть цифру 1,также местами похоже на насечку гурта.Помогите разобраться ценная или нет
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rom88ko
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П'ят 29 чер, 2018 14:29
ОлегВМ