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1 копейка 2001 года.
В дате п'ять цифр

1 копейка 2001 года. В дате п'ять цифр
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 04:08

1 копейка 2001 года. В дате п'ять цифр

Перед датой можно разглядеть цифру 1,также местами похоже на насечку гурта.Помогите разобраться ценная или нет
rom88ko
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