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Цена монеты 15
копеек 1961 года

Цена монеты 15 копеек 1961 года
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:35

Цена монеты 15 копеек 1961 года

Здравствуйте. Есть монета, 15 копеек 1961 года. Кто знает, диапазон цен по монете.

Спасибо!
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:41

sergiylfc

Скорее всего, она у Вас уже сильно погуляла в обращении - цена металла (разменную мелочь СССР - продают на килограммы, рассчитывать на наличие редких разновидностей среди них - ОЧ-ЧЕНЬ БОЛЬШАЯ удача!)
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 23:11

Миша-клиент Понял, благодарю за ответ) Да, вряд ли она редкая, каких-либо отличий и брака нет.
sergiylfc
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Повідомлень: 148
З нами з: 09.12.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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