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Лучшие кредитные карты Украины
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 16:17

Лучшие кредитные карты Украины

FinAwards — это ежегодная церемония, учредителями которой выступают «Минфин» и Finance.ua. Ее цель – определить и наградить лучшие розничные банки и их продукты. Организатором премии выступила одна из ведущих конференц-площадок BankOnline.

Банки оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.

Какие же кредитные карты стали лучшими по версии FinAwards 2020?

Более детально:

Лучшие кредитные карты Украины

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