Банки оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.
Какие же кредитные карты стали лучшими по версии FinAwards 2020?
Более детально:
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 02 бер, 2020 16:17
Лучшие кредитные карты Украины
FinAwards — это ежегодная церемония, учредителями которой выступают «Минфин» и Finance.ua. Ее цель – определить и наградить лучшие розничные банки и их продукты. Организатором премии выступила одна из ведущих конференц-площадок BankOnline.
Банки оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.
Какие же кредитные карты стали лучшими по версии FinAwards 2020?
Более детально:
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