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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 03 бер, 2020 09:52
Український Будівельно-Інвестиційний Банк -Акції
Акція від Mastercard® СПЛАЧУЙ ОНЛАЙН - ВИГРАВАЙ ПОДАРУНКИ З 14.02.2020 по 14.04.2020 включно здійснюй перекази карткою Mastercard® через мобільний додаток чи на сайті novaposhta.ua. - IPHONE 11 256 GB - СЕРТИФІКАТ НА 500 ГРН.*
Додано: Пон 17 сер, 2020 22:19
Старт національного промо для власників бізнес-карток Master
Раді повідомити вам, що на підтримку малого і середнього бізнесу, стартує національний промо для власників бізнес-карток Mastercard®. Протягом цілого року ми будемо розігрувати вигідні пропозиції, що сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу: подарункові сертифікати від наших партнерів, консультації та навчальні програми від провідних експертів.
Загальний період акції: з 15 серпня 2020 по 14 вересня 2021 року.
Умови участі в акції: Реєструйте вашу бізнес-картку у програмі
Розіграши будуть проходити у 6 етапів: 1) з 15.08.2020 р. до 14.10.2020 р. включно; 2) з 15.10.2020 р. до 14.12.2020 р. включно; 3) з 15.12.2020 р. до 14.02.2021 р. включно; 4) з 15.02.2021 р. до 14.04.2021 р. включно; 5) з 15.04.2021 р. до 14.06.2021 р. включно; 6) з 15.06.2021 р. до 14.08.2021 р. включно;
Деталі акції:
Додано: Пон 17 сер, 2020 22:20
Чудова пропозиція для клієнтів Mastercard на ВДНГ, Київ!
Шановні клієнти! Раді вам повідомити, що Mastercard пропонуємо вашій увазі ще одну чудову пропозицію для клієнтів Mastercard на ВДНГ, Київ!
10% знижки на вхідні квитки до простору розваг Kacheli при оплаті з Mastercard.Акція діє до 31 жовтня 2020 р.
Простір розваг KACHELI
Деталі пропозиції
Додано: Чет 10 вер, 2020 09:30
Святкуємо разом з WOG!
10 вересня WOG святкує 20-річчя!
Проте готувати подарунки не потрібно. Навпаки, це ми підготували сюрпризи!
Приїжджай заправитись зі збільшеною вигодою, адже окрім персональної знижки усі отримають до 20 гривень за кожен літр бонусами на PRIDE!
Кількість святкових бонусів визначається випадковим чином та буде зазначена у чеку або у push-повідомленні, якщо заправлятися із WOG PAY.
Ще й «зупинки» на шляху до Будинку на колесах будуть зараховані.
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