Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через...

Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:28

То есть поднять за год стоимость в половину с 10000 до 15000 этого оказалось мало? Была 4 года клиентом клуба, но с таким то подходом, что надо писать заявление в отдел сервиса на Киев, чтоб поубирали по Львове и так каждый раз, с заменой трениров на уровень ниже по премиальным карточкам, с рваными полотенцами, очередями в душевые, отсутствием мыла в мыльницах, бумажных полотенец постоянно, ни в одном клубн нет дизенфекторов, не говоря уже о глотке воды, да продавайте по цене магазина и будет космический спрос (нието не хочет носиться с бутылками), а не за 3 дорого и кстати вода то там просроченная бывает!!, застоялась ожидая очень спраглого клиента, а индивидуалка в какую цену, от 400, а что такого предоставят в этот час? Часто, очень часто травму, крайне мало реальных профессионалов. Сказать какие там тренажёры? Такие, которые в ЕС списывают и на помойку, точнее к нам. И это всё по премиум билету. Они монополисты и это стремление с всего срубить бабло можно было бы понять, если бы там пятки чесали и тренеры были высокого уровня.