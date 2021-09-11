Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:31

ALexxxS

В реальности все не так плохо, в первые годы, вообще круто было, для нашего города первый бассейн 25 метровый построили.

Находится он в ТРЦ Фабрика, которую, по слухам, сын Януковича контролил.
Очень удобное место для людей с деньгами.
Крупно повезло что успели построить, опять же по слухам Янык продавил, иначе наши чинуши костьми лягли бы, но не дали бы построить.

Например, мост, который рядом с Фабрикой не успели закончить, до сих пор не сделан и заморожен, хотя он очень важен для города.
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:28

То есть поднять за год стоимость в половину с 10000 до 15000 этого оказалось мало? Была 4 года клиентом клуба, но с таким то подходом, что надо писать заявление в отдел сервиса на Киев, чтоб поубирали по Львове и так каждый раз, с заменой трениров на уровень ниже по премиальным карточкам, с рваными полотенцами, очередями в душевые, отсутствием мыла в мыльницах, бумажных полотенец постоянно, ни в одном клубн нет дизенфекторов, не говоря уже о глотке воды, да продавайте по цене магазина и будет космический спрос (нието не хочет носиться с бутылками), а не за 3 дорого и кстати вода то там просроченная бывает!!, застоялась ожидая очень спраглого клиента, а индивидуалка в какую цену, от 400, а что такого предоставят в этот час? Часто, очень часто травму, крайне мало реальных профессионалов. Сказать какие там тренажёры? Такие, которые в ЕС списывают и на помойку, точнее к нам. И это всё по премиум билету. Они монополисты и это стремление с всего срубить бабло можно было бы понять, если бы там пятки чесали и тренеры были высокого уровня.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 22:34

не только на басейн ))

https://www.gromada.top/sportlajf-proti ... lej-uslug/

  Nickoss1 написав:Каким боком курс гривны к Спорт-Лайфу ? З/п у персонала в долларах ? Или коммуналка ? Мне так массажный салон в начале года поднял цены, был послан, теперь шлют предложения со скидками. Жлобов надо учить только отказом от их услуг !
amaxiuta
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