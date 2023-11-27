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Вісім екологічних
проблем України

Вісім екологічних проблем України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:09

Вісім екологічних проблем України

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні Україна відзначить День охорони довкілля. "Коментарі" з'ясували, що в країні потрібно рятувати в першу чергу...

Дивися повний текст Вісім екологічних проблем України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:09

спасиба
arabadzia4
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:53

Мене багато питань екології турбує, одна з них - стан Дніпра. Річка перетворюється на болото.
GEraIW
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:50

Дякую
fedorova36veronika
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