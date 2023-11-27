Сьогодні Україна відзначить День охорони довкілля. "Коментарі" з'ясували, що в країні потрібно рятувати в першу чергу...
Дивися повний текст Вісім екологічних проблем України.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:09
Вісім екологічних проблем України
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Дивися повний текст Вісім екологічних проблем України.
Додано: Суб 14 бер, 2020 17:53
Мене багато питань екології турбує, одна з них - стан Дніпра. Річка перетворюється на болото.
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