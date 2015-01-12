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Ипотечное кредитование в
Украине: популярные банки

Ипотечное кредитование в Украине: популярные банки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:58

Ипотечное кредитование в Украине: популярные банки

Начало каждого года знаменуется все новыми финансовыми прогнозами от правительства и экспертов в области экономики и финансов. Президент, глава правления банка и другие высокопоставленные лица выражают надежду, что очень скоро ситуация в корне изменится и простой народ сможет свободнее распоряжаться своими средствами.
Одной из волнующих тем в 2020 году стало ипотечное кредитование, которое, при идеальных условиях, могло бы подарит долгожданное жилье украинским семьям. Предлагаю подробнее разобраться в том, насколько оправданы прогнозы и что на сегодняшний день предлагают банки.

Слово и дело: обещания политиков и реальная банковская картина

После того, как заместитель Национального банка Екатерина Рожкова дала развернутое интервью про ипотечное кредитование, украинцы затаили дыхание - неужели мечте суждено сбыться. Однако, приходя в отделение банка, люди все чаще сталкиваются с классической историей - планы к изменениям есть, а вот механизм еще не отлажен.

На протяжении нескольких лет пропагандируется понижение ставок. Но фактические условия предоставления ипотеки не становятся лояльнее. Летом 2019 года все с замиранием сердца следили, как проценты начали увеличиваться. Власти, чтобы предотвратить панику, моментально огласили, что такие изменения не повлияют на рынок недвижимости. Так ли это на самом деле?

Обращаясь к королеве наук - статистике, можно наблюдать следующую картину. Всего 7% сделок, связанных с приобретением объектов недвижимости в новостройках, проходят через процедуру ипотечного кредитования. А их доля на рынке вторички и того меньше. О чем это говорит? Люди не доверяют банкам, не уверены в своем будущем, боятся ввязываться в авантюры, мало осведомлены об кредитовании или привыкли, что могут рассчитывать только на собственные силы.

В середине февраля Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью, в которой утверждал, что дал распоряжение Нацбанку о снижении ставок до 10%. Задача сложная, но реальная, заявил гарант. Такие изменение позволят:
вернуть украинцев из-за границы - ведь для них будут созданы оптимальные условия для приобретения недвижимости;

1) внести изменения в налоговую систему и тем самым упростить создание и ведение бизнеса;

2) привлечь инвесторов.

Что мы видим на самом деле. Средний показатель процентной ставки равен 17,75%. Запланированные 10% не встречаются абсолютно нигде. Предлагаю взглянуть на реальные примеры.

Ощадбанк: “Конечно, 15” и “Конечно, жилье”

Одним из первых отреагировал на понижении ставки Ощадбанк. Ему принадлежат две новые программы кредитования “Конечно, 15” и “Конечно, жилье”, которые отличаются между собой сроком рассрочки и, конечно же, процентной ставкой.

Так, 15-летняя программа частичной выплаты возможна с процентной ставкой в 11,99% годовых. Однако, за выдачу такого кредита придется заплатить разовую комиссию (0,99% от всей суммы) и внести первый взнос в размере 20%.

Быстрее, но дороже обойдется выкуп квартиры по второй программе. Тут уже не потребуют комиссионых, а лишь попросят 30% стоимости жилья вначале и регулярные выплаты под 14,99% годовых в течение 10 лет.

ПриватБанк: “Недвижимость банка”

Лояльность проявил и ПриватБанк, разработав программу ипотечного кредитования “Недвижимость банка”. Она позволяет приобрести жилую площадь стоимостью до 2 млн гривен с выплатой всей суммы в течение 20 лет. Первоначальный взнос составит 25%, а вот последующие платы могут варьироваться. Первый год - 12,43% годовых, а последующие будут зависеть от UIRD 12М - всеукраинской ставки по депозитам.

Банк инвестиций и сбережений: “Собственное жилье”

Далеко не все финансовые учреждения “подстроились” под систему. Так, к примеру, Банк инвестиций и сбережений не спешит снижать процентную ставку. Их программа ипотечного кредитования рассчитана на 20 лет, на протяжении которых придется платить по 23,5% годовых. В банке упразднены любые дополнительные комиссии, однако первый платеж должен составлять не менее 30% полной стоимости жилья.

Вывод:

Главный тезис всех обещаний - единая 10% ставка к осени 2020 года. Но во всех интервью за данной фразой следует приставка “может быть”, которая заставляет задуматься о реальности прогноза.
deniskornienko
 
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