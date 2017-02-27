В мене була Державна охорона якій я напряму платив.....
Вона НІЧОГО не вирішила після того як відбулось пограбування....
Тому ще раз
1 Чим менше функцій ми вішаємо на Державу - тим більшу відповідальність несемо за наслідки прийнятих нами рішень
2 Від того що ми повішаємо все на Державу - нічого в кращу сторону для нас не зміниться.
Звідси висновок
Якщо Держава буде опікуватись тільки армією , законодавством - тим менше претензій в нас буде до Держави , а чим менше претензій до Держави -тим більше вимог до СЕБЕ
А чим більше вимог до себе -тим вища вірогідність що ми навколо себе створимо зручний для нас простір....
Тепер про велодоріжки чи чи наприклад Євро 2012
Що за перше , що за друге - платили усі... і бідна бабка в селі стоячи раком над посівами буряку... бо грошей на комбайн в того хто її поставив не було внаслідок підвищених податків які пішли на будівництво двох аеропортів і двох стадіонів за 10 млрд грн.....
Так, для бандюковича - це престиж Держави
А для бабки яка через це світу божого не бачила?
Що будемо як Гітлер чи Сталін -вирішувати кого в концтабір а кому додатковий пайок?
Адже і перший і другий діяли під маскою блага для населення
перший для арійської раси
другий для пролетарів всіх країн.
Звідси висновок
Якщо ви совок і хочете щоб за вас хтось вирішував - маєте право , от тільки
а - платіть за це самі
б - знапйте що у випадку коли вирішує хтось , то в першу чергу він буде дбати про себе а не про вас(навіть якщо він державний чиновник) а тому не дивуйтесь , що в кінцевому результаті там де чиновникам добре - чомусь вам погано.