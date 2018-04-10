Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.
Дивися повний текст Київстар підключив до 4G ще 514 населених пунктів.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 08:52
Київстар підключив до 4G ще 514 населених пунктів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар підключив до 4G ще 514 населених пунктів.
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:08
Який 4g? с.Карпилівка, вул. Вербова. Рівненська область - 7 км від м.Рівне, 500 м. від траси Рівне-Луцьк інтернет взагалі відсутній, звязок ледь жевріє!!! в м.Рівне не всюди є 3G!!!
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:05
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