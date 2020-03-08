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Київ на карантині: працюватимуть
лише продуктові...

Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:16

Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові...

Пропонуємо до обговорення:
З 17 березня у Києві закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

Дивися повний текст 😷 Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та АЗС.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:16

прикольно будет бизнесу. Аренды в ТРЦ по 50 евро/м2, скорее всего договорятся, а з/п продавцам? А банковские или товарные кредиты ?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:32

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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:34

  omb написав:sequence у кого нету ресурса - отправят в неоплачиваемый отпуск на 2 недели

товарный и банковский кредит тоже отправят в отпуск?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:41

  sequence написав:
  omb написав:sequence у кого нету ресурса - отправят в неоплачиваемый отпуск на 2 недели

товарный и банковский кредит тоже отправят в отпуск?

Думаю що так - в кожному договорі є пункт про форс-мажор
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