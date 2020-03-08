З 17 березня у Києві закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.
Дивися повний текст 😷 Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та АЗС.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 12:16
Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові...
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Дивися повний текст 😷 Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та АЗС.
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:16
прикольно будет бизнесу. Аренды в ТРЦ по 50 евро/м2, скорее всего договорятся, а з/п продавцам? А банковские или товарные кредиты ?
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:32
sequence у кого нету ресурса - отправят в неоплачиваемый отпуск на 2 недели
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:34
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:41
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