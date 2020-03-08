З 17 березня у Києві закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.
Дивися повний текст 😷 Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та АЗС.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 12:16
Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та АЗС.
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:16
прикольно будет бизнесу. Аренды в ТРЦ по 50 евро/м2, скорее всего договорятся, а з/п продавцам? А банковские или товарные кредиты ?
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:32
sequence у кого нету ресурса - отправят в неоплачиваемый отпуск на 2 недели
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:34
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:41
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:44
Там все чуть интереснее: этот пункт обычно только в одну сторону прописан...
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:45
если банковский кредит отправят на форс-мажор, то банки перестанут кредитовать бизнес и население. Дальше что?
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:52
Re: Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові...
вот это пукнуло..
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:20
странно...3 месяц болезни ..заболевших на 100 стран аж 2 стадиона...смертность сумасшедшие 4%
и при этом такие меры....
та для стран с слабой пенсионной системой этот вирус вообще находка )
тут может быть ваша реклама!
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:48
stokoz интересно вы % подсчитали... хорошие экономические познания... 170000 заболевших... из них 77200 выздоровели, 6500 умерли... расчет необходимо проводить 77200/6500, остальные "неоприходованные активы" - как карта ляжет... так что смертельность минимум 8%, а с учетом умерших от двухсторонней пневмонии, которым не делали тест на COVID19, то смело можно добавлять еще 2-5%... так что не все так радужно...
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