Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:07
silver_arrow_ua написав: _hunter написав: silver_arrow_ua написав:
За вашою логікою людина людину заразить тільки якщо прямо у ноздрю чихне
Шутки - шутками, но (грубо говоря) именно так оно и есть...
Якби так було, то у гриппа/корі/коронавірусу
при розповсюдженні майже не було б шансів.
Але, нажаль, це не зовсім так.
Эти 3 вируса в одну группу ну никак не попадают. Если сильно интересно -- гуглим сначала на тему R0, потом на тему размеров вирусов. Если все будет понятно -- на тему отличий воздушно-капельного и воздушного путей передачи...
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_hunter
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Вів 24 бер, 2020 22:46
p_a_l
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