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Яким буде курс
долара в квітні?...

Яким буде курс долара в квітні?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:04

45
sydorenko2622
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:19

Як тільки НБУ припинить інтервенції, встановиться в коридорі 55-60 грн/долар.
espanol
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:20

Думаю до 40 дойдет, потом откатится до 35-36. Много паники, а это очень хорошо для спекуляций. Главное успеть скинуть по 40)
777serg87
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:46

Президент сказал: "Желаю Вам 36.6". Это и будет курс доллара.
papchik
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:52

Якщо будуть розміщувати овдп, то курс може бути 26-27. Цей інструмент безкінечний. Потім можна буде придумати новий ммм. Шпекуля можна перемогти його ж зброєю. І не рвати собі жили
volodimir7777
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:13

  777serg87 написав:Думаю до 40 дойдет, потом откатится до 35-36. Много паники, а это очень хорошо для спекуляций. Главное успеть скинуть по 40)

А если не дойдет до 40. Может на 32-33 скинуть?
Lucius
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:19

А можна так было тоже. Да как эксперт 5 копеек вставить?

Прогноз такой - курс реальный был до психоза который наступил. Падение цены нефти и прочие вещи, кроме вируса НАОБОРОТ еще сильнее должны были укрепить курс и реально гривна стоить должня 18-20 за американский доллар США. Так что успехов, ничему не учит нас история. Чем больше вы все бежите за ним тем больше он и стоит. Потому правы тут те кто писал в районе 30-31, а потом отскок до 27-28 . Наиболее реалистично.
cosmozoo2008
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:30

При условии, что банки снизили проценты по депозитам, СМИ истерично нагнетают панику, НБУ меланхолично делает вид, что пытается поддержать гривну... до 35 могут догнать легко, а там уже, куда ветер подует.. Если карантин снимут, к лету можно ожидать откат до 27-29 - это оптимистичный прогноз.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:33

Спад в экономике Украины который начался еще в прошлом году, усилиный паникой из-за короновируса.
nikitos555777
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:42

Обвал гривны: причины и что будет с курсом

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Ірина_
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Модератор Форуму
 
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