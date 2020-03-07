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Яким буде курс
долара в квітні?...

Яким буде курс долара в квітні?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:17

Lucius Если у Вас хороша разница на купле/продаже и при 32 будет, скидывайте и фиксируйте прибыль. Но лучше по 33))
777serg87
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:05

27.50 равновесный после паники
(при прочих равных - эмиссия,инфляция и т.д.)

а чтобы курс был "за 30" должно найтись или достаточно "тормозов", которые по какой-то причины баксы еще не купили дешевле
или значительный вброс денег со стороны государства
snicker
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:13

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Я+Доллар и НБУ
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lestat
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:30

Сегодня уже меньше ажиотаж. Думаю дальше будет повышаться меньшими темпами. Если арпель и после отмены карантина 28.50, постепенно снизится до 27.50, 27-00. А при карантине может упасть и за 32, все зависит от уровня распросстранения и торгового блекаута.
i_gor
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