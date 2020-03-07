Яким буде курс долара в квітні?...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:17
Lucius Если у Вас хороша разница на купле/продаже и при 32 будет, скидывайте и фиксируйте прибыль. Но лучше по 33))
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:05
27.50 равновесный после паники
(при прочих равных - эмиссия,инфляция и т.д.)
а чтобы курс был "за 30" должно найтись или достаточно "тормозов", которые по какой-то причины баксы еще не купили дешевле
или значительный вброс денег со стороны государства
Додано: Сер 18 бер, 2020 00:13
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Сер 18 бер, 2020 00:30
Сегодня уже меньше ажиотаж. Думаю дальше будет повышаться меньшими темпами. Если арпель и после отмены карантина 28.50, постепенно снизится до 27.50, 27-00. А при карантине может упасть и за 32, все зависит от уровня распросстранения и торгового блекаута.
Додано: Сер 18 бер, 2020 05:47
Когда доллар был 23,15 я стала ждать какого-то события.....когда курс взлетит до 30. Не прошло и трех месяцев. Не было бы вируса-придумали бы метеорит или еще что-то....Всегда восхищалась людьми, которые при помощи СМИ и ажиотажа зарабатывают триллионы долларов. Думаю, что нас ожидают сюрпризы на законодательном уровне(пока мы дружно багаем в масках и с мвлом на руках). Смешно....
Додано: Сер 18 бер, 2020 06:55
Буде понад 30 бо поступово виявлятимуть хворих у всіх областях і вводитимуть надзвичайний стан. У індустріальних містах паніка підвищиться, а в сільській місцевості скидають долар на посівні компанію.
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:12
Никакого отскока до 26-27 в ближайшие 2 года не будет, по прогнозам пандемия вируса будет длиться два года, не хватит у НБУ денег, чтобы глушить спрос, соответственно в какой-то момент он его отпустит. 36 грн за доллар - это оптимистический сценарий на 2020 год, пессимистиечский 40 - 50 грн за доллар
Додано: Сер 18 бер, 2020 09:47
Re: Яким буде курс долара в квітні?...
уже летом по 24 увидим
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
|