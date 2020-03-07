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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:28
Україні треба виплачувати кредити + ОВДП з захмарними %, а нові транші МВФ навряд чи дасть (враховуючи ситуацію з приватом). Нові ОВДП ніхто не купить. Крім того, у світі паніка і починається спад, а наша економіка слабка і дуже залежить від світової кон'юнктури. При сприятливих умовах думаю протримається до 30 до кінця року. Якщо у світі будуть негативні тенденції, то курс 40 цілком реалістичний...
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:36
Re: Яким буде курс долара в квітні?...
25,50 30 квітня. Доживем, зрівняєм )
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:44
Re: Яким буде курс долара в квітні?...
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:10
К августу текущего года курс американского доллара вернётся к 25 грн за доллар
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:22
Я поставил на курс в апреле 27-28. Думаю всередине лета будет в диапазоне 26-27.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:58
Президент же ясно сказал "Я вижу здоровий курс гривны", тоесть в районе 36.6)))
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