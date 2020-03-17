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Яким буде курс
долара в квітні?...

Яким буде курс долара в квітні?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:58

Президент же ясно сказал "Я вижу здоровий курс гривны", тоесть в районе 36.6)))
denislitvinchuk
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:11

Думаю будет по 35
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:12

Все стабілізується назад після того як "ловкачі" наїдяться з паніки стада. Лох повинен бути кинутий, крапка.
yuriyzalubivskiy
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:16

krur2905 2 часа назад
Через неделю будет 50. Достоверная информация.
Откуда инфа - с рынка, от бабушек? )
yalta1965
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:21

Йух буде стояти ,але їхати прийдеться самого себе.
sashkovalev
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:27

Думаю по закінченню вірусу курс впаде, це все спекуляція, наше АПК будуть брати, а там і руда піде, тому в середині літа буде 25грн)))
vitia021
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:52

А вообще нужно реально смотреть на вещи. Если в бюджет заложено 30, то это значит что они явно что-то знают. Курс в районе 25грн был искусственно занижен на фоне повышенной процентной ставки и из-за этого накапливал всю зиму потенциал для рывка, паника относительно карантина просто послужила спусковым крючком. Здесь нет ничего ни неожиданного ни удивительного для людей знаючих. И скорее всего он вряд ли уже вернеться за отметку в 30, которая будет уверенно побеждена еще к концу этого месяца. Отбросьте иллюзии и живите реалиями - запасайте продукты)))
denislitvinchuk
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