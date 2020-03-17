Яким буде курс долара в квітні?...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:58
Президент же ясно сказал "Я вижу здоровий курс гривны", тоесть в районе 36.6)))
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:12
Все стабілізується назад після того як "ловкачі" наїдяться з паніки стада. Лох повинен бути кинутий, крапка.
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:16
krur2905 2 часа назад
Через неделю будет 50. Достоверная информация.
Откуда инфа - с рынка, от бабушек? )
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:27
Думаю по закінченню вірусу курс впаде, це все спекуляція, наше АПК будуть брати, а там і руда піде, тому в середині літа буде 25грн)))
Додано: Сер 18 бер, 2020 17:52
А вообще нужно реально смотреть на вещи. Если в бюджет заложено 30, то это значит что они явно что-то знают. Курс в районе 25грн был искусственно занижен на фоне повышенной процентной ставки и из-за этого накапливал всю зиму потенциал для рывка, паника относительно карантина просто послужила спусковым крючком. Здесь нет ничего ни неожиданного ни удивительного для людей знаючих. И скорее всего он вряд ли уже вернеться за отметку в 30, которая будет уверенно побеждена еще к концу этого месяца. Отбросьте иллюзии и живите реалиями - запасайте продукты)))
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