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Яким буде курс
долара в квітні?...

Яким буде курс долара в квітні?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:38

28.5 на 15 квітня
arktan
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:28

Смотрю тут обалденные аналичики
saweliy722
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:42

Наша країна гривнева, то якого дідька нам здався той долар
lar_makovska
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