RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Яким буде курс
долара в квітні?...

Яким буде курс долара в квітні?...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:38

28.5 на 15 квітня
arktan
 
Повідомлень: 105
З нами з: 24.08.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:28

Смотрю тут обалденные аналичики
saweliy722
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 10.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:42

Наша країна гривнева, то якого дідька нам здався той долар
lar_makovska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:44

Вважаю, що курс доллара впаде, оскільки: після карантину + свята, всі будуть повертатись додому.
vlasyko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:53

Re: Яким буде курс долара в квітні?...

  censerus написав:через 2 недели будет больше 100 больных и курс выше 30ти
а причем тут больные и курс?? У хомяков первый приступ "дизентерии" долларовой прошел.. как видим сегодня небольшой откат от пика как я и писал вчера..а дальше от нас мало что зависит..все зависит от карантина и доступности границ..
Джон
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 16.03.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:04

Последний год четко просматривается зависимость курса доллара от поведения Зеленского, и личностью премер-министра.
Ставлю на 29...30.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1236
З нами з: 12.12.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нових валютних обмежень через коронавірус не буде
R2 » Сер 18 бер, 2020 15:54
2 79
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 22:06
amorroma_amorroma
Курс біткойна продовжує круте падіння
R2 » П'ят 13 бер, 2020 13:09
5 546
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 18:51
warlamp
Розповсюдження коронавірусу в світі буде стимулювати...
R2 » Сер 11 бер, 2020 09:39
5 408
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 15:08
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24732)
19.03.2020 00:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.