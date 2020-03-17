|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:44
Вважаю, що курс доллара впаде, оскільки: після карантину + свята, всі будуть повертатись додому.
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:53
Re: Яким буде курс долара в квітні?...
а причем тут больные и курс?? У хомяков первый приступ "дизентерии" долларовой прошел.. как видим сегодня небольшой откат от пика как я и писал вчера..а дальше от нас мало что зависит..все зависит от карантина и доступности границ..
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:04
Последний год четко просматривается зависимость курса доллара от поведения Зеленского, и личностью премер-министра.
Ставлю на 29...30.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|