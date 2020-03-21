Яким буде курс долара в квітні?...

Додано: Нед 22 бер, 2020 00:36

Предлагаю вилку 30-37грн/доллар до конца года. Почему? Не ожидается большого прихода доллара. У нас их было за последнее время четыре:

1. ОВГЗ - тема сдохла. Гривневые сейчас уже и даром никому не нужны, а валютные мало кто купит с нашими проблемами.

2. Экспорт стали и руды - умирающий лебедь тоже, поскольку основные потребители по всему миру в рецессии.

3. Экспорт зерновых - тут ещё есть повод для оптимизма. Можно не покупать новое авто или строить новый дом, но нельзя перестать есть. Тут всё зависит от погоды и урожая.

4. Заробитчане. План по переводам из Польши/ЕС и РФ точно не будет выполнен. Там всё пока стоит, а когда начнёт работать непонятно как скоро откроют границу Шенгена и пустят гастарбайтеров.

Из усугубляющих проблем - большой дефицит бюджета, большой дефицит Пенсионного фонда, которые ещё больше усилятся из-за тотального карантина и простоя в большинстве отраслей производства (а это недополученная прибыль, не выплаченные налоги, увеличение безработицы со всеми вытекающими) . Может только Айтишники не пострадают.

Из положительного - только значительное снижение цен на нефть и газ, вероятно на достаточно продолжительный срок.