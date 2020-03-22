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Яким буде курс
долара в квітні?...

Яким буде курс долара в квітні?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 07:07

Кредита не будет!+паника народа. Проблемы только начинают. курс 30_32
qwrdfugufhffu_ru
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 15:44

Якщо з понеділка до п'ятниці видадуть долари з поточних та депозитних рахунків - то 27.50-28.50.
Якщо ні - то вище 30.
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:36

Нет фундамента для стабильности

Предлагаю вилку 30-37грн/доллар до конца года. Почему? Не ожидается большого прихода доллара. У нас их было за последнее время четыре:
1. ОВГЗ - тема сдохла. Гривневые сейчас уже и даром никому не нужны, а валютные мало кто купит с нашими проблемами.
2. Экспорт стали и руды - умирающий лебедь тоже, поскольку основные потребители по всему миру в рецессии.
3. Экспорт зерновых - тут ещё есть повод для оптимизма. Можно не покупать новое авто или строить новый дом, но нельзя перестать есть. Тут всё зависит от погоды и урожая.
4. Заробитчане. План по переводам из Польши/ЕС и РФ точно не будет выполнен. Там всё пока стоит, а когда начнёт работать непонятно как скоро откроют границу Шенгена и пустят гастарбайтеров.
Из усугубляющих проблем - большой дефицит бюджета, большой дефицит Пенсионного фонда, которые ещё больше усилятся из-за тотального карантина и простоя в большинстве отраслей производства (а это недополученная прибыль, не выплаченные налоги, увеличение безработицы со всеми вытекающими) . Может только Айтишники не пострадают.
Из положительного - только значительное снижение цен на нефть и газ, вероятно на достаточно продолжительный срок.
Mr_Shark
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:36

всі припущення дуже цікаві. А чому ніхто (принаймні з останньої сторінки) не написав що поступлення в бюджет зараз майже припиняться, тим більше що і по ЄСВ дали фору, і єдиним на сьогодні механізмом виконувати хотєлкі зелених друзів (1000 пенсіонерам, 155 млн чорнобільцям, купа автівок для МВС та СБУ і т.і.) буде тупий друк. так що 30 то таке...
ruslan42212
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